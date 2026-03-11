Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı’nda bulunan 15 Türk gemisi ile ilgili açıklama
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk sahipli gemi bulunduğunu belirterek, “Gemilerin tüm personeliyle sürekli irtibat halindeyiz. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası bölgedeki hava trafiği durma noktasına gelmiş ve birçok uçak seferi iptal edilmişti. Başlangıçta 6 Mart’a kadar durdurulan seferlerin süresi daha sonra 9 Mart’a uzatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi.
TBMM'de basın mensuplarının sorularına cevap veren Uraloğlu , Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk sahipli gemi bulunduğunu belirterek, “Gemilerin tüm personeliyle sürekli irtibat halindeyiz. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok” dedi. Ayrıca Uraloğlu "Bölgede hava trafiği riski var. Suudi Arabistan-Umman üzerinden tahliyeler sürüyor. İlave seferler konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.