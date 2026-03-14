Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemileriyle ilgili açıklama: 'Bir tanesini çıkarabildik, diğerleri halen orada'

Denizcilik Genel Müdürlüğünce düzenlenen Balıkçıların Sahur Programı’nda konuşan Uraloğlu, Türk sahipli gemileri, koruma refleksiyle yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın devam ettiğini, Orta Doğu'da da çeşitli sorunlar bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de alınması gereken tedbirleri her boyutta aldığımızı bilmenizi isterim. Süreci çok yakından takip ediyoruz. Hedefimiz bu sürecin bir an önce sonuçlanması ve sulhun sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda gerçekten gece gündüz demeden gayret ediyor. Biz de süreci yakından takip ediyoruz. Böylece daha çok kendi iç meselelerimize odaklanabiliriz. Hürmüz Boğazı’nda 15 Türk sahipli gemi var, bir tanesini gerekli koordinasyonu sağlayarak çıkarabildik ancak diğerleri halen orada, onları da yakından takip ediyoruz."