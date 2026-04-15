  3. Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz'deki Türk gemilerine ilişkin açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz'deki Türk gemilerine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki sekiz Türk gemisini bölgeden çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz'deki Türk gemilerine ilişkin açıklama
ANKARA (EKONOMİ)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, "Gemilerden üç tanesini çıkardık dört tanesini çıkma talebi yok geriye bir tanesinden enerji gemisi. İki tanesi de gemiden gemiye yük aktaran gemiler orada zaten maliyetlerle devam ediyorlar ve edecekler çıkma talepleri yok geri kalan sekiz tanesi gemimizin çıkarma talebini dışişleri bakanlığı koordinesii’nde yürütüyoruz inşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı

