Bakan Uraloğlu'ndan Marmara depremi açıklaması: Altyapıda herhangi bir olumsuzluk yok

Marmara Denizi’nde saat 14.55’te merkez üssü Marmaraereğlisi açıkları olan 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

"Ulaşım ve iletişim altyapısında herhangi bir sorun tespit edilmedi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaraereğlisi merkezli ve çevre illerde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Uraloğlu, yapılan saha incelemeleri sonucunda ulaşım ve iletişim altyapısında herhangi bir sorun tespit edilmediğini belirtti. Uraloğlu, “Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.