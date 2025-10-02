  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Uraloğlu'ndan Marmara depremi açıklaması: Altyapıda herhangi bir olumsuzluk yok
Takip Et

Bakan Uraloğlu'ndan Marmara depremi açıklaması: Altyapıda herhangi bir olumsuzluk yok

Marmara Denizi’nde saat 14.55’te Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaraereğlisi merkezli sarsıntıya ilişkin bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Uraloğlu'ndan Marmara depremi açıklaması: Altyapıda herhangi bir olumsuzluk yok
Takip Et

Marmara Denizi’nde saat 14.55’te merkez üssü Marmaraereğlisi açıkları olan 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntı İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

"Ulaşım ve iletişim altyapısında herhangi bir sorun tespit edilmedi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaraereğlisi merkezli ve çevre illerde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Uraloğlu, yapılan saha incelemeleri sonucunda ulaşım ve iletişim altyapısında herhangi bir sorun tespit edilmediğini belirtti. Uraloğlu, “Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.

Prof Dr. Naci Görür'den Marmara için kritik uyarı: Hazırlıklı olun, her an büyük bir deprem olabilirProf Dr. Naci Görür'den Marmara için kritik uyarı: Hazırlıklı olun, her an büyük bir deprem olabilirGündem

 

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmaraereğlisi'ndeki depreme ilişkin ilk açıklama: 23 Nisan’daki depremin yarısı oldu, diğer yarısı bekleniyorProf. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmaraereğlisi'ndeki depreme ilişkin ilk açıklama: 23 Nisan’daki depremin yarısı oldu, diğer yarısı bekleniyorGündem

 

İstanbul'da da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı! Vali Gül: 17 kişi yaralandı, yıkım yokİstanbul'da da hissedilen deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı! Vali Gül: Herhangi bir hasar bilgisi alınmadıGündem

 

Gündem
Bakan Göktaş duyurdu: Marmara depremi sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada
Bakan Göktaş duyurdu: Marmara depremi sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada
Marmara'daki depremin 1776'da 7.2 ile kırılan bölgede yaşandığı tespit edildi
Marmara'daki depremin 1776'da 7.2 ile kırılan bölgede yaşandığı tespit edildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz mahkeme tarafından reddedildi!
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz mahkeme tarafından reddedildi!
Deprem sonrası okullar tahliye edildi, mesailer erken bitti! İstanbul'da trafik yoğunluğu artıyor
Deprem sonrası okullar tahliye edildi, mesailer erken bitti! Trafik yoğunluğu arttı
DMM'den iddialara yalanlama: İsrail ile tüm ticaret faaliyetleri durduruldu
DMM'den iddialara yalanlama: İsrail ile tüm ticaret faaliyetleri durduruldu
Prof Dr. Naci Görür'den Marmara için kritik uyarı: Hazırlıklı olun, her an büyük bir deprem olabilir
Prof Dr. Naci Görür'den Marmara için kritik uyarı: Depreme hazırlıklı olun