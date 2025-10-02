Bakan Uraloğlu'ndan Marmara depremi açıklaması: Altyapıda herhangi bir olumsuzluk yok
Marmara Denizi’nde saat 14.55’te Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaraereğlisi merkezli sarsıntıya ilişkin bir açıklama yaptı.
"Ulaşım ve iletişim altyapısında herhangi bir sorun tespit edilmedi"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaraereğlisi merkezli ve çevre illerde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Uraloğlu, yapılan saha incelemeleri sonucunda ulaşım ve iletişim altyapısında herhangi bir sorun tespit edilmediğini belirtti. Uraloğlu, “Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.
Marmaraereğlisi merkezli, çevre illerimizde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) October 2, 2025
Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir.
