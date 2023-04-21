Bakan Varank, Togg'u elleriyle yıkadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ramazan Bayramı öncesi "Anadolu kırmızısı" Togg'u Bursa'daki bir oto yıkamacıda kendi elleriyle yıkadı.
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Bakan Mustafa Varank, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı teşkilat iftarına katıldı.
Varank, programın ardından 16 BRS 99 plakalı Togg'un direksiyonuna geçerek Osmangazi ilçesindeki bir oto yıkamacıya gitti.
Araca önce köpük püskürten Varank, daha sonra süngerle sildi. Bakan Varank, Togg'u tazyikli suyla yıkadıktan sonra oto yıkamacıdan ayrıldı.