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Bakan Vedat Işıkhan'dan TÜSİAD'a tepki: Tehdit diliyle müdahaleye izin vermeyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜSİAD’ın hükümete yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Bakan Işıkhan, “Kimsenin vesayet hevesleriyle, tehdit diliyle milletin iradesine müdahale etmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Vedat Işıkhan'dan TÜSİAD'a tepki: Tehdit diliyle müdahaleye izin vermeyiz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜSİAD’ın hükümete yönelik eleştirilerine sert bir dille eleştirdi.

Bakan Işıkhan, TÜSİAD’ın açıklamalarını ‘Had bildirme’ olarak tanımlayarak, “Aziz milletimizin iradesine parmak sallayanlar, milli iradenin meşru temsilcilerine had bildirmeye çalışanlar, geçmişin karanlık alışkanlıklarını bugünün Türkiye’sine taşımaya çalışanlar büyük bir yanılgı içerisinde. Kimsenin vesayet hevesleriyle, tehdit diliyle milletin iradesine müdahale etmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz” dedi.

"Demokrasiye balans ayarı verilen günleri çok geride bıraktık"

Ülkenin geleceğini alın teri ve emeğiyle inşa eden her vatandaşın hakkını korumanın temel sorumlulukları olduğunu belirten Işıkhan, "Ancak unutulmamalıdır ki milli iradenin üstünde hiçbir güç yoktur, olamaz. Aziz milletimizin iradesine parmak sallayanlar, milli iradenin meşru temsilcilerine had bildirmeye çalışanlar, geçmişin karanlık alışkanlıklarını bugünün Türkiye'sine taşımaya çalışanlar büyük bir yanılgı ve gaflet içerisindedir. Bu ülke, demokrasiye balans ayarı verilen günleri çok geride bırakmıştır. Vesayet odaklarının, millete rağmen siyaseti dizayn ettiği, bağımsız yargıya yön verdiği dönemler artık tarih olmuştur." diye konuştu.

"TÜSİAD görevi ilkelere uyarak ülkemize katkı sağlamaktır"

Bu tarihi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletle birlikte yazdıklarını ifade eden Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye, sadece kendi istikametinde yürüyen, sadece milletinin emanetine sahip çıkan bir ülkedir. Kimsenin vesayet hevesleriyle, tehdit diliyle, milletin iradesine müdahale etmesine izin vermeyiz, vermeyeceğiz. TÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının görevi de bu ilkelere uyarak ülkemize katkı sağlamaktır. Biz, kutlu yürüyüşümüze aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Milletimizin emanetine sahip çıkmaya, bu ülkeyi daha güçlü, daha müreffeh bir geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Daha çok çalışıp daha çok üreteceğiz. Ne vesayet, ne tehdit, ne de eski Türkiye hayalleri... Bu millet, kendi kaderini kendi belirler ve onu hiçbir güç değiştiremez."

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