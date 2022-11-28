Bakan Yanık: Şiddet gören çocuk ve kardeşleri devlet korumasına alındı
Bakan Yanık, Gaziantep'te annesinin darbettiği çocuk ve 3 kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin şiddet uyguladığı çocuklarının devlet korumasına alındığını bildirdi.
Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 yaşındaki kıza uygulanan şiddetin kendilerini derinden yaraladığını belirterek, "Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı." ifadesini kullandı.