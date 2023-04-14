Bakan Yanık'tan Millet İttifakı'na HDP eleştirisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "PKK'nın desteklediği birisinin siyasette varlık göstermesi, birinin PKK tarafından, PKK'nın yöneticileri tarafından destekleniyor olması normal şartlarda kendisi için siyasetten silinme sebebi olması gerekirken, cumhurbaşkanı adayından bahsediyoruz; kendisi için bu milletin yüzüne bakamaması için yeterli bir sebep olması gerekirken hiç kimseden ses çıkmıyor." dedi.

Osmaniye'den AK Parti milletvekili adayı olan Yanık, AK Parti Kadirli İlçe Başkanlığını ziyaretinde, seçime çok kısa bir süre kaldığını söyledi.

Bu kısa sürede kapı kapı dolaşacaklarını belirten Yanık, vatandaşa AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı neden seçmeleri gerektiğini anlatacaklarını kaydetti.

Yanık, Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği teröre binlerce sivil vatandaşın, askerin, gencecik, fidan gibi gençlerin kurban olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"O terör örgütünün elebaşları ne yapıyorlar bugün? Kime destek veriyorlar? Adlı adınca kimin için destek istiyorlar? Duyuyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz televizyonlarda, medyada, şurada, burada. Şu anda pervasızlığı azıya almış, gemi azıya almış bir terör yapılanması var. Hiçbir çekince duymuyorlar. Destekledikleri kişiyi, bundan 10-15 sene önce en azından birini destekliyorlarsa bile bunu el altından yaparlardı. En azından ifade etmekten çekinirlerdi. Niye? Karşıdaki kişiye zarar verir, kamuoyunun tepkisini çeker diye. Şu anda bu pervasızlık da ortadan kalktı. Adlı adınca açık bir biçimde desteklediklerini söylüyorlar. Peki niye destekliyorlar muhalefetin adayını? Niye destekliyorlar Kılıçdaroğlu'nu? Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarmak için. Tırnak içinde 'özgürlük' için. Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadelesini, verdiği binlerce şehidi ki en çok şehit veren topraklar buralar, Osmaniye. Bunu çok açık bir biçimde söyleyeceğim. PKK'nın desteklediği birisinin siyasette varlık göstermesi, birinin PKK tarafından, PKK'nın yöneticileri tarafından destekleniyor olması normal şartlarda kendisi için siyasetten silinme sebebi olması gerekirken, cumhurbaşkanı adayından bahsediyoruz; kendisi için bu milletin yüzüne bakamaması için yeterli bir sebep olması gerekirken hiç kimseden ses çıkmıyor. Hiç böyle rahatsız da değiller."

"Yalandan masanın etrafına oturtmadıkları HDP'yi masanın altında, sağında, solunda sakladıklarını gayet iyi biliyoruz." diyen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP'nin içinden birtakım isimler 'Kemal Kılıçdaroğlu bizimle yaptığı pazarlığı kamuoyuna açıklamak zorundadır, dürüst davranmak zorundadır.' diye onlar söylüyorlar, biz söylemiyoruz. Neyin pazarlığının yapıldığını, memleketin hangi değerinin üzerine pazarlık yapıldığını onlar biliyorlar, biz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bunların pazarlığından hayır gelmez. Bunların pazarlığından bu millet için bir hayır olmaz. O zaman arkadaşlar 2023 seçimi bu milletin geleceği için, bu milletin sulhu selamet içerisinde yaşaması için, bu milletin üretmeye devam etmesi için, bu milletin kalkınmaya devam etmesi için, 2023'ten sonrasını Türkiye Yüzyılı yapması için çok hayati önemde. "

"Bu millet üretmeye devam edecek"

Yanık, 1960 yılında yerli otomobili yapanların pişman edildiğini dile getirerek, "Aynı çevrelerin torunları, o zaman Devrim otomobiliyle kim dalga geçtiyse onların torunları bugün Togg'u neredeyse yok sayıyorlar. Ama bu millet üretmeye devam edecek. Bu millet geride bıraktığı bütün hesapları tekrar görmeye başladı." dedi.

Türkiye'nin 1930'lu yıllarda başladığı bir havacılık mücadelesi olduğunu ve bunun üstünün kapatıldığını ifade eden Yanık, "Bu millet pek çok şeyi üretme kabiliyetine sahipken savunma araçları üretiyordu, silah üretiyordu, yaktılar o fabrikayı. Şimdi tekrar küllerinden doğmuş bir millet, AK Parti iktidarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sağladığı öz güvenle yeniden üretmeye başladı. Savunma sanayi ürünleri, İHA, SİHA'lar... Biz söylemiyoruz. Dünyanın en prestijli basın organları söylüyor, 'Dünyadaki savunma denklemini değiştirdi' diye. Bunu, bu millet üretti." diye konuştu.

TBMM'de çoğunluk olmanın önemine değinen Yanık, "AK Parti'yi en kalabalık bir milletvekili grubuyla göndereceğiz ki Cumhurbaşkanı'mız sırtını sağlam bir yere dayasın. Çünkü Meclis'te çoğunluk olmazsa o cumhurbaşkanına iş yaptırmaz bu muhalefet. İstediğiniz kadar büyük projeleriniz, istediğiniz kadar büyük ufkunuz olsun, iş yaptırmazlar. Bizim hem Cumhurbaşkanı'mızı hem Meclis'imizi güçlü bir biçimde seçtirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

"Dönüm noktasındayız"

Yanık, seçim için güçlü şekilde çalışmalarını istediği partililere şöyle seslendi:

"Arkadaşlar çok net bir cümle söyleyeyim; armudun sapı, üzümün çöpü, o, bu diyecek zamanda değiliz. Ona kırıldım, buna küstüm, o olmadı, benim istediğim şu, bu falan, buralarda değiliz. Tam bir dönüm noktasındayız. Bu memleket 20 senede AK Parti'nin dişiyle tırnağıyla büyük mücadeleler sonucunda oluşturduğu savunma sanayini, ekonomiyi, yatırımları, altyapıyı, üstyapıyı, milli geliri devam mı ettirecek, yoksa birileri gelip yaptıkları pazarlığın sonucu olarak Türkiye'yi birkaç parçaya bölüp tekrar vesayet odaklarının avucuna mı koyacak? ABD Başkanı'nın ne derdi olur, 'Muhalefete destek vereceğiz, Türkiye'deki iktidarı değiştireceğiz...' Hangi çıkarlarımızın çatıştığını lütfen hatırlayın. YPG'yi, PYD'yi, PKK'yı destekleyen Batı'nın bizimle hangi çıkarlarının çatıştığını bir hatırlayın ve niye AK Parti'yi istemediğini bir hatırlayın. Adlı adımca söylüyorum, açık söylüyorum, kimse kusura bakmasın. Bu vatanı biz kanımızla canımızla dişimizle tırnağımızla koruyalım, kuralım, büyütelim, geliştirelim diye uğraşırken birilerinin pazarlıklarına kurban veremeyiz. Buna bu toprakların evladı müsaade etmez."

Milletten başka gidecek yerleri olmadığını vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Muhalefetin çok yeri var. Terör odaklarına sırtını dayayabiliyor. Herhangi vesayet odaklarına sırtını dayayabiliyor. Bizim Allah'tan ve milletten başka kimsemiz yok. Bunu biliyor ve buna göre çalışıyoruz. Allah'tan ve milletten başka kimsemiz olmadığı için birbirimize sahip çıkacağız. Önce teşkilat olarak birbirimizi destekleyeceğiz. Dostluk göstereceğiz, hüsnüzan göstereceğiz. Kırgınlıklarımızı, küskünlüklerimizi bir tarafa bırakacağız."

Bakan Yanık, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.