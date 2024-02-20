Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci: Nüfusu artırmaya ihtiyacımız var

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni (RTEÜ) ziyaret eden Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, sağlık konusunda konferans verdi.

RTEÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde ‘Sağlığın Geleceğini Yönetmek’ konulu konferansla öğrencilerle bir araya gelen Birinci, Türkiye’de sağlık konusunda ilerlemeleri, pandemi döneminde yapılanları, sağlık konusunda ülkelerdeki sıralamaları ve sağlıklı yaşamla konularında gençlere bilgi verdi.

Teknolojiyle beraber vatandaşların hastaneye gelmeden neyle karşılaşacaklarını tahmin edilebilir bir düzeyde olduğunu vurgulayan Birinci, “Öyle dijital ve teknolojik alt yapıya sahipsiniz ki bugünden yarına neyle karşılaşacağınızı büyük oranda tahmin edebiliyorsunuz. Türkiye sağlık alt yapısı çok iyi bir ülke bu sebeple yarın mevcut kaç hastanın yoğun bakıma gireceğini görüyorsunuz. Çünkü hastalıkların profilini biliyor sistem. O grup hastanın ne kadarının yoğun bakıma girdiğini ne kadarının hastanede yatma ihtiyacı olacağını görüyorsun. Biz yarın acile kaç kişinin geleceğini bile görüyorduk. Bu sebeple daha öncesinden hazırlık yapıyoruz. İtalya’daki gibi 85 yaş üstü hastaları kabul etmiyoruz gibi bir tavır sergilemedik biz, hiçbir Türk insanını nefessiz bırakmadık. Bu konuda teknoloji bize en çok yardım eden araç oldu.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye nüfusunu artırmaya ihtiyacımız var”

Türkiye nüfusunu artırmaya ihtiyaç olduğunu belirten Birinci, “Bilmiyoruz belki de geri dönüş fazla başlar şu anda önce olduğumuz için bir bakıyoruz pandemiyle birlikte köye dönüşte güçlenmeye başladı. Önemli olan buraların yaşanabilir hale gelmesi. Şehir de erişilebilir imkanları orada da erişilebilmesi. Teknoloji insana bu imkanları sunmaya başladı ve gelecek açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Vizyonel bir Cumhurbaşkanımız var ve yıllardır bunu söylüyor. Bugün veriler bunu önümüze döküyor. Keşke daha önce önemler alınabilseydi 15-20 yıl önce bu aksiyonları sergilememiz lazımdı. Bunun bilincinde olmak ve Türkiye nüfusunu artırmaya ihtiyacımız var. Genç ve dinamik, bilgili nüfusa ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.

“İnsanları biraz daha yürümeye mecbur etmek lazım”

İnsanların sağlıklı bir yaşamı olması için yürümeyi vatandaşlara mecbur etmeleri gerektiğini söyleyen Birinci, “Bütün enfeksiyon hastalıkları ciddiye alınmalıdır ve ona karşı bireyin sağlığını güçlendirerek bu hastalıklara karşı korunmaya ihtiyacımız var. En çok emek vermemiz gereken alan kronik hastalıklar. Kronik hastalığı yönettiğimizde obeziteyi, yönettiğimizde, kendi sağlığımızı yukarıya çektiğimizde ülkenin sağlığını da iyileştirmiş olacağız. İnsan otobüse minibüse binmiyor yürüyerek işini yapıyor. Şehirleri böyle kurup belki de insanları biraz daha yürümeye mecbur etmek lazım. Bu konfor alanından bir fedakârlık değil sağlıklı olmak için iyi bir fırsat. Şehirleşmeyi de böyle sağlamamız gerekiyor. Sağlık Türkiye’nin en güçlü alanlarından biridir. Sağlık diploması en soft en sağlam olanlardan birisi. Çok iyi bir insan kaynağı var çok iyi bir hizmet gücü var. Türkiye çevredeki birçok ülke için sağlık anlamında cazip bir ülke. Herkes burada tedavi olmak istiyor. Bu fırsat dan da bu ülke ve insanların faydalanması lazım. Hem dünya sağlığını faydalandırıyoruz hem de Türkiye ekonomisini kaldırıyoruz hem sağlık sistemini herkes için cazip hale getiriyorsunuz.” diye konuştu.