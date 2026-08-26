Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, İİT 23. Olağanüstü toplantısına katılacak

ANKARA (EKONOMİ)

Bakanlık kaynaklarından verilen bilgiye göre; toplantı, yeni İİT Genel Sekreteri’nin seçilmesi ve Teşkilatın daimi konusu olan Filistin gündemiyle gerçekleştirilecek.

Kulaklıkaya’nın toplantıda -İİT’in mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler karşısındaki rolü ile Teşkilatın bölgesel barış, istikrar ve refaha katkısının güçlendirilmesi yönündeki imkanları ele alması, Gazze’de saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz, engelsiz ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılmasının taşıdığı hayati öneme dikkat çekmesi bekleniyor.

Kulaklıkaya toplantıda, Filistin halkının meşru haklarının güvence altına alınması ve uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin kalıcı barışın tesisi bakımından temel gereklilik olduğunu vurgulaması, İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlallerinin ve uluslararası hukuka aykırı uygulamalarının yeni bir statüko olarak kabul edilmemesi ve söz konusu ihlaller bakımından hesap verebilirliğinin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların güçlendirilmesi gereğine dikkat çekmesi bekleniyor.

İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırısı

Batı Şeria’da Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine yönelik uygulamalar ile devlet destekli yerleşimci terörünün artmasından duyulan endişeyi ifade etmesi beklenen Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya’nın, Mescid-i Aksa ile Kudüs’teki diğer kutsal mekanlara yönelik provokasyonların bölgesel gerilimi artırdığına işaret ederek, Türkiye’nin bu mekanların tarihi statükosunun korunmasını amaçlayan girişimlere verdiği desteği teyit etmesi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan eylemlerinin bölgesel barış ve istikrar bakımından doğurduğu risklere işaret etmesi, İsrail’in Suriye’ye yönelik son hava saldırılarının bölgesel gerilimi daha da tırmandırdığına ve Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini aktaracağı kaydedildi.

Kulaklıkaya’nın, İslam dünyasının ortak iradesinin somut ve etkili adımlara dönüştürülmesinin ve uluslararası toplumla yakın iş birliği içerisinde, İİT çatısı altında dayanışma, koordinasyon ve ortak hareket etme kapasitesinin güçlendirilmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Türkiye, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde, “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” temasıyla İstanbul’da ev sahipliği yaptığı 51. DBK toplantısıyla Dönem Başkanlığını devraldı.