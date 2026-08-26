  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, İİT 23. Olağanüstü toplantısına katılacak
Takip Et

Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, İİT 23. Olağanüstü toplantısına katılacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, 27 Ağustos 2026 tarihinde Cidde'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı’na Türkiye’yi temsilen başkanlık edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, İİT 23. Olağanüstü toplantısına katılacak
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Bakanlık kaynaklarından verilen bilgiye göre; toplantı, yeni İİT Genel Sekreteri’nin seçilmesi ve Teşkilatın daimi konusu  olan Filistin gündemiyle gerçekleştirilecek.

Kulaklıkaya’nın toplantıda -İİT’in mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler karşısındaki rolü ile  Teşkilatın bölgesel barış, istikrar ve refaha katkısının güçlendirilmesi  yönündeki imkanları ele alması, Gazze’de saldırıların bir an önce durdurulması, ateşkesin tam olarak  uygulanması ve insani yardımların kesintisiz, engelsiz ve sürdürülebilir  şekilde ulaştırılmasının taşıdığı hayati öneme dikkat çekmesi bekleniyor.

Kulaklıkaya toplantıda, Filistin halkının meşru haklarının güvence altına alınması ve uluslararası  hukuk temelinde iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin kalıcı barışın  tesisi bakımından temel gereklilik olduğunu vurgulaması, İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlallerinin ve uluslararası hukuka aykırı  uygulamalarının yeni bir statüko olarak kabul edilmemesi ve söz konusu  ihlaller bakımından hesap verebilirliğinin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların güçlendirilmesi gereğine dikkat çekmesi bekleniyor.

İsrail’in Suriye’ye yönelik hava saldırısı

Batı Şeria’da Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine yönelik uygulamalar ile devlet destekli yerleşimci terörünün artmasından duyulan endişeyi ifade  etmesi beklenen Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya’nın, Mescid-i Aksa ile Kudüs’teki diğer kutsal mekanlara yönelik  provokasyonların bölgesel gerilimi artırdığına işaret ederek, Türkiye’nin bu  mekanların tarihi statükosunun korunmasını amaçlayan girişimlere verdiği  desteği teyit etmesi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan, Suriye ve  bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan eylemlerinin bölgesel barış ve  istikrar bakımından doğurduğu risklere işaret etmesi,  İsrail’in Suriye’ye yönelik son hava saldırılarının bölgesel gerilimi daha da tırmandırdığına ve Suriye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini aktaracağı kaydedildi.

Kulaklıkaya’nın, İslam dünyasının ortak iradesinin somut ve etkili adımlara dönüştürülmesinin ve uluslararası toplumla yakın iş birliği içerisinde, İİT çatısı altında dayanışma, koordinasyon ve ortak hareket etme  kapasitesinin güçlendirilmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.

Türkiye, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde, “Dönüşen Dünyada İslam  İşbirliği Teşkilatı” temasıyla İstanbul’da ev sahipliği yaptığı 51. DBK  toplantısıyla Dönem Başkanlığını devraldı.

Bakanlıktan yemek kartlarına sıkı denetim: Komisyon oranı sınırlandırıldıBakanlıktan yemek kartlarına sıkı denetim: Komisyon oranı sınırlandırıldıEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Mevduat faizinde oranlar geriledi: 2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Mevduat faizinde oranlar geriledi: 2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi
Salmonella salgını Avrupa'yı sardı: 8 ülkeye yayıldı, 306 kişi hastalandıSalmonella salgını Avrupa'yı sardı: 8 ülkeye yayıldı, 306 kişi hastalandıDünya

 