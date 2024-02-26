Bakan Yardımcısı Yıldız: İsrail tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD), İsrail'in Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki fiillerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ilan etmesini istedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, UAD'de İsrail’in Filistin’i işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada konuşma yaptı.

Yıldız'ın konuşmasından satır başları:

- İsrail-Filistin çatışması 7 Ekim’de başlamadı. Bu çatışma bir önceki yüzyıla uzanmaktadır. Barışın önündeki engel açıktır. İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin derinleşmesi, iki devletli çözümünün uygulanmaması, yan yana iki devlet çözümünün hayata geçirilmemesidir.

- İsrail'in son dönemdeki yapmış olduğu eylemler, Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali altındaki Filistin topraklarının statüsünü değiştirmeyi amaçlamaktadır ve koşulsuz olarak kabul edilemezdir.

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi şu ana kadar Gazze konusunda başarısız olmuştur.

- İsrail, hukuk dışı tek taraflı eylemlerine devam etmiş ve BM kararlarını hiçe saymıştır. İki devlet vizyonunu tehlikeye atmıştır.

- BMGK 1980 yılında 478 sayılı kararıyla İsrail'in atmış olduğu bu adımların uluslararası hukukun ihlali olduğuna karar vermiştir. Bu bağlamda İsrail'in atmış olduğu adımların Kudüs şehrinin statüsünün değiştirilmesine yönelik olduğunu ve bu noktada bir ihlal olduğunu ortaya koymuştur.

- Türkiye, İsrail'in Harem-i Şerif'teki hukuk dışı eylemlerini kabul etmemektedir. Harem-i Şerif'in statüsü ihlal edilmektedir.

- Adaletsizlik ve çifte standardın devam etmesi, on yıllardır bölge halklarından tepki görmektedir. Bu ihlaller ve bunlardan sorumlu olanlar mutlaka hukuk önünde hesap vermelidir. Aksi halde bunlar dünyanın farklı yerlerinde tekrarlanacaktır.

- İsrail, insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlerden sorumlu tutulmalı.

- Türkiye kalıcı bir barışın İsrail ve Filistin arasında tesis edilmesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Hepsinden önce de çok hızlı bir şeklide Gazze'de ateşkes ve insani yardımın yolu açılmalıdır.

- Türkiye iki devletli ve BM’ye dayalı çözümün her zaman destekçisidir.