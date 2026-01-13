  1. Ekonomim
Bakan Yerlikaya: 1 ton 625 kilo uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5.5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği değerlendirilen 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesinin ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonda 2 şüphelininin de gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya: 1 ton 625 kilo uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini belirterek, bu ham madde ile 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebildiğinin değerlendirildiğini kaydetti.

2 şüphelinin operasyonda gözaltına alındığını da vurgulayan Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg ham madde ele geçirildi."

