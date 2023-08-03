Bakan Yerlikaya: 2 ayda 172 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına bağlı birimler tarafından son 60 günde terör örgütlerine düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgiler paylaştı.

Bölücü terör örgütüne yönelik 27 bin 783 operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Bu operasyonlarda yakalananlardan 199'u tutuklandı, 130'u hakkında adli kontrol kararı verildi, 148 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 1020 operasyonda 254 kişinin tutuklandığını, 270 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"DEAŞ terör örgütüne yönelik 178 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda yakalananlardan 77'si tutuklandı, 45'i hakkında adli kontrol kararı verildi, 22 terörist etkisiz hale getirildi. Aşırı sol örgütlere yönelik 51 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, 79 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 10'u tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 terörist etkisiz hale getirildi."

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen toplam 29 bin 32 operasyonda, ölü, yaralı ve teslim olanların aralarında bulunduğu toplam 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bilinsin ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verdi.