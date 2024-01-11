Bakan Yerlikaya: 2023'te 300 kadın şiddet kurbanı oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte Ankara'da bir otelde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Yerlikaya, "Bizim kültürümüzde, örf ve adetlerimizde, devlet anlayışımızda, toplumun en temel yapı taşı ailedir. Aileyi kuran da ayakta tutan da kadındır. Sağlıklı bir aile kurumu olmadan gerçek manada bir milletin varlığından söz edemeyiz. Dolayısıyla aile varsa, millet vardır, millet varsa devlet vardır. Bu anlayışla, kadınlara yönelik her türlü şiddeti, olumsuz tavrı ve davranışı sadece o kadının şahsına değil, milletimize, devletimize ve binlerce yıldır sahip olduğumuz değerlerimize de yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz." diye konuştu.

Kadını dışlayan bir anlayışın, sahip olunan insan zenginliğinin yarısından vazgeçmek olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı olarak isimlendirdiğimiz yeni dönemde, hedeflerimize ulaşmakta yine kadınları baş aktör olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, 'Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacaktır'. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, kadını erkeği, genci yaşlısıyla aziz milletimizle birlik ve beraberlik içinde hayata geçiriyor, kadına şiddetin adının dahi anılmadığı bir Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz. Bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlerken, İçişleri Bakanlığı olarak bizler de kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kadın cinayetleri

Ali Yerlikaya, asayiş başlığının içinde en önemli çalışma alanlarının başında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin geldiğine vurgu yaptı.

Bu alanda birçok proje ve yenilikleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli pek çok olası şiddet vakasını önlemeyi başardık. Şu an itibarıyla aktifte 720 elektronik kelepçe uygulamamız var ve bu kapasiteyi 1500'e çıkardık. KADES uygulamamız da bu alanda verdiğimiz mücadelede çok önemli bir yere sahip. Hayata geçirildiği günden bugüne 6 milyona yakın kişi tarafından indirilen KADES uygulamasında bugüne kadar 1 milyonu aşkın ihbar geldi. Bu ihbarlar en hızlı şekilde değerlendirildi ve en yakın güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunuldu. Emniyet ve jandarma teşkilatımızda kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren birim sayımız 1267'ye yükseltildi.

Bu mücadeleyi verirken şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak ve farkındalık programlarını yaygınlaştırmak da en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Son bir yıl içerisinde 250 bini aşkın kolluk personelimize, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik eğitimler verdik. 65 binin üzerinde koruyucu tedbir, 684 binin üzerinde önleyici tedbir kararı alındı. Fakat tüm bu çalışmalarımıza ve mücadelelerimize rağmen, 2023 yılında, çok üzülerek ifade ediyorum ki maalesef 300 kadın, şiddet kurbanı oldu. Bu cinayetlerdeki toplam şüpheli sayısı 284'tü. Bu şüphelilerden 208'i tutuklandı, 71'i intihar etti. Firarda olan 5 şahsı yakalama çalışmalarımız da devam ediyor."

Bakan Yerlikaya, Türkiye'de bir kadın huzurlu değilse, yaşamından endişe duyuyorsa, bunu ortadan kaldırmanın sadece kendilerinin değil, herkesin en büyük görev ve sorumluluğu olduğunu belirtti.

Yerlikaya, bu noktada kadına şiddeti bir insanlık suçu olarak gördüklerini ve mücadelelerini "sıfır tolerans" ilkesiyle en üst seviyede sürdürdüklerini ifade etti.