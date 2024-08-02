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Bakan Yerlikaya: 3 gündür devam eden DEAŞ operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, "26 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 3 gündür devam eden 'Gürz-4' operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya: 3 gündür devam eden DEAŞ operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde 3 gündür devam eden 'Gürz-4'’operasyonları çerçevesinde 99 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik ‘Gürz-4’ operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı." ifadelerine yer verdi.

 

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