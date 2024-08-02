Bakan Yerlikaya: 3 gündür devam eden DEAŞ operasyonlarında 99 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde 3 gündür devam eden 'Gürz-4'’operasyonları çerçevesinde 99 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Manisa, Gaziantep, Adana, Ankara, Bingöl, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik ‘Gürz-4’ operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 99 şüpheli yakalandı." ifadelerine yer verdi.

2️⃣6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 3️⃣ gündür devam eden “GÜRZ-4” operasyonlarında 9️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗



Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan… pic.twitter.com/AvV7gHYy0k