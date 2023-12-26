Bakan Yerlikaya: 32 kentte düzenlenen terör operasyonlarında 208 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde düzenlenen "Kahramanlar-36" operasyonlarında 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde düzenlenen “KAHRAMANLAR-36“ Operasyonları kapsamında; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van olmak üzere toplam 32 ilde; Bölücü Terör Örgütüne örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan, örgütünün şehir merkezilerinde gençlik yapılanması içerisinde olan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı."