Bakan Yerlikaya: 32 kentte düzenlenen terör operasyonlarında 208 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya, "32 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-36' operasyonlarında 208 şüpheli yakalandı." açıklaması yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde düzenlenen "Kahramanlar-36" operasyonlarında 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde düzenlenen “KAHRAMANLAR-36“ Operasyonları kapsamında; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van olmak üzere toplam 32 ilde; Bölücü Terör Örgütüne örgütüne üye olan ve faaliyetlerde bulunan, örgütünün şehir merkezilerinde gençlik yapılanması içerisinde olan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan, terör örgütüne finans sağlayarak örgüt adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı."
3️⃣2️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-36” Operasyonlarında 2️⃣0️⃣8⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 26, 2023
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/PfLvTK414b