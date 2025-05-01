Bakan Yerlikaya: 409 kişi gözaltına alındı! 1 Mayıs'a kaç kişi katıldı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 78 ilde düzenlenen 212 etkinliğe 286 bin 584 vatandaşın katıldığını duyurdu.

Yerlikaya, İstanbul’da 407, Tokat’ta 1, Van’da ise 1 olmak üzere toplam 409 şahsın 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten gözaltına alındığını belirtti.

Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen "Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma" etkinliğine ise 13 sendika organize ederek 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs’ın huzur ve güven içinde geçmesi için ülke genelinde 122 bin 777 polis memurunun görev aldığını ifade ederek, güvenlik güçlerine teşekkür etti.



