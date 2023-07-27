Bakan Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak göçle mücadele çerçevesinde İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce göçmen kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli olarak Edirne ve Tekirdağ'da icra edilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 50 organizatörden 30’unun tutuklandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.