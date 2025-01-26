Bakan Yerlikaya: 551 bin 855 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yılın ilk 20 gününde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin, hız ihlaliyle ilgili 296 bin 866, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) üzerinden de 289 bin 334 işlem yaptığını belirtti.

Yapılan trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaşan Yerlikaya, "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 16-23 Ocak 2025 tarihleri arasında, 2 milyon 200 bin 922 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 79 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 151 bin 321, periyodik muayenesi yaptırılmamış 31 bin 479, emniyet kemeri kullanmayan 33 bin 644, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 12 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 425 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 551 bin 855 araca/sürücüye işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında denetimlere ait görüntülere de yer vererek, trafik denetimlerinin bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmez olduğunu ve denetimler arttıkça, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önemli ölçüde azaldığını kaydetti.