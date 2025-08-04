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Bakan Yerlikaya: 57 sahte diploma, 108 sahte ehliyet tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sahte diploma ve ehliyetlere yönelik operasyonlarda 197 şüphelinin yakalandığını, 37'sinin tutuklandığını ve 150'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Yerlikaya, 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edildiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya: 57 sahte diploma, 108 sahte ehliyet tespit edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte diploma, sürücü belgesi ve elektronik imzalarla kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına yönelik düzenlenen iki büyük operasyonda toplam 197 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 37’sinin tutuklandığını, 150’si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 Ocak 2025’te 23 ilde ve 23 Mayıs 2025’te 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı.

Birinci Dalga Operasyonu’nda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “resmi belgede sahtecilik”, “ÖSYM Kanunu’na muhalefet” ve “bilişim sistemine girme” suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalanırken, bunlardan 17’si tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, TÜRKTRUST ve E-İMZATR adlı elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul’daki bayi ve ofisleri üzerinden sahte sürücü belgeleri ve kimlik kartları ile kamu görevlileri adına elektronik imza başvurusu yapıldığı ve bu e-imzalarla kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlanarak yasa dışı işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

İkinci Dalga Operasyonu’nda ise yine benzer suçlamalar kapsamında 23 Mayıs 2025’te 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alınırken, 20’si tutuklandı. Ayrıca daha sonra 10 aranan şüphelinin de yakalandığı belirtildi.

Operasyonlar sonucunda;
🔹 57 adet sahte diploma,
🔹 108 adet sahte sürücü belgesi,
🔹 4 adet sahte lise mezuniyet belgesi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, suç örgütünün çökertildiğini ve üyelerinin tutuklandığını vurgulayarak, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

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