Bakan Yerlikaya açıkladı: 26 bin sürücüye egzoz cezası kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X paylaşımında 1 Ocak-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerince “Abarth Egzoz” kullanımı ile ilgili toplam 26 bin 131 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre; Çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler yasaktır. Bu kurala uymayan sürücülere idari ceza uygulanmakta, Araç mevzuata uygun hâle getirilene kadar trafikten men edilmektedir."

Bakan Yerlikaya ayrıca, trafik denetimlerinde son 1 haftada 3 milyon 630 bin 932 araç denetlendiğini açıklarken denetimlere ilişkin şunları söyledi:

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 34 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 156 bin 242, Periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 392, Emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 98, Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 595 ve Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 455 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 567 bin 397 araca/sürücüye işlem yapıldı."