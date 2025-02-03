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Bakan Yerlikaya açıkladı: 36 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da bir araca düzenlenen "Mercek-28" operasyonunda 36 ruhsatsız tabanca ile silah malzemelerinin ele geçirildiğini, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya açıkladı: 36 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şarjörleri takılı vaziyette, kullanıma hazır 36 ruhsatsız tabanca, 200 tabanca üst kapağı sürgüsü, 164 tabanca gövdesi, 162 tabanca şarjörü, 110 tabanca icra mili ile 115 tabanca icra mili yayının ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonda şüpheli B.G'nin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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