Bakan Yerlikaya açıkladı: 37 ilde eşzamanlı operasyon: Kafes-18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde eşamanlı düzenlenen operasyonlarla 39 organize suç örgütünün çökertildiğni duyurdu. Bakan Yerlika'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

* 37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-18 OPERASYONU” kapsamında 9‘u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30’u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize Suç Örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı.

İşte o suç örgütleri...

Yerlikaya'nın açıklamasında, İstanbul’da Nedim Baybaşin Organize Suç Örgütü, Adana’da Hakan Karakuş Yerel Organize Suç Örgütü, Diyarbakır’da Süleyman Sarıkaya Yerel Organize Suç Örgütü, Çanakkale’de Murat Temuçin Yerel Organize Suç Örgütü, Eskişehir’de Kubilay Çavuş Yerel Organize Suç Örgütü, Mersin’de Adil Eryiğitler Yerel Organize Suç Örgütü, Muğla’da Erkan Albay Yerel Organize Suç Örgütü, İzmir’de İnanç Meçhul Yerel Organize Suç Örgütü, Niğde’de Murat Kumak Yerel Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik 37 ile operasyon düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Suçlamalar şu şekilde:

Söz konusu suç örgütlere yönelik suçlamalar ise şöyle: Örgüte finans sağlamak ve silah temin amacıyla işyerlerini kurşunmak, iş insanlarını tehdit zoruyla yağmalamak ve silahla tehdit etmek, silah ticareti ve uyuşturucu madde ticareti yapmak, suçtan elde edilen gelirin paylaşılmasında örgüt üyeleri arasında çıkan anlaşmazlık sonrası şahısların birbirlerine yönelik silahlı eylemlerde bulunmak, oto galeri, restorant ve benzeri işletmeleri paravan olarak kullanmak suretiyle, borç adı altında yüksek faizle tefecilik yapmak ve borcunu ödeyemeyen şahısları silahla tehdit ederek yağmalamak.