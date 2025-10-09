  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Takip Et

Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’da 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438 buçuk kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu İstanbul’un farklı ilçelerinde operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan ortak çalışmalar sonucu; Tuzla, Başakşehir ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 4 milyon 42 bin adet uyuşturucu hap, 214 kilogram metamfetamin, 69 kilogram esrar ile 438 buçuk kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirdik. Operasyonlarda 11 şüpheliyi yakaladık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Analistler ikiye bölündü! Altında yön ne olacak? Yükseliş tamam mı devam mı?Analistler ikiye bölündü! Altında yön ne olacak? Yükseliş tamam mı devam mı?Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 9 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 9 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak?Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak?Gündem
Altın fiyatları rekordan geriledi: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Altın fiyatları rekordan geriledi: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans

 

Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan Özgürlük Filosu'nda İsrail'in alıkoyduğu vekiller için açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in alıkoyduğu vekiller için açıklama
Tokat'ta toplantı ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı
Tokat'ta toplantı ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı
Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi (Video)
Kütahya'da deprem oldu: İstanbul'da da hissedildi
Eşinizi telefona kaydederken dikkat! Mahkemeden emsal karar
Eşinizi telefona kaydederken dikkat! Mahkemeden emsal karar
Özgür Özel: Trump'a sarılarak iktidarda kalamazsın
Özgür Özel: Trump'a sarılarak iktidarda kalamazsın
Komisyon emekli subayları dinledi
Komisyon emekli subayları dinledi