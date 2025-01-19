  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya açıkladı: 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldı
Takip Et

Bakan Yerlikaya açıkladı: 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 9-16 Ocak arasında 2 milyon 922 bin 854 aracın denetlendiğini, 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya açıkladı: 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, trafik denetimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin bu yıl 9-16 Ocak arasında 2 milyon 922 bin 854 aracı denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücü hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Hız ihlalinde bulunan 112 bin 899, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 699, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 95, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 474 bin 456 sürücüye işlem yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında, geçen yıl emniyet ve jandarma trafik ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik 2 milyon 376 bin 21 denetim yapıldığını ve 447 bin 978 sürücüye işlem uygulandığını da aktardı.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan 592 otobüsün ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karıştığını kaydeden Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" uyarısında bulundu.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 19 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 19 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Ödeme takvimi netleşti: Zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler...Ödeme takvimi netleşti: Zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tarihler...Ekonomi
Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteorolojiden 4 il için sarı kodlu uyarı: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
Borsada işlem görüyordu: Seranova Seramik'in iflasına karar verildiBorsada işlem görüyordu: Seranova Seramik'in iflasına karar verildiEkonomi

 

Gündem
Ticaret Bakanlığı duyurdu: O eşofman modeli piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı duyurdu: O eşofman modeli piyasadan toplatılıyor
Yeni nesil çalışma projesi genişletildi: İsteyen ev hanımları evden çalışabilecek
Yeni nesil çalışma projesi genişletildi: İsteyen ev hanımları evden çalışabilecek
İddia | 4 milletvekili ve 20 başkan daha AK Parti'ye geçecek
İddia | 4 milletvekili ve 20 başkan daha AK Parti'ye geçecek
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefiyle ülkemizden terörü kazıyıp atıyoruz
Bakan Yerlikaya: Terörsüz Türkiye hedefiyle ülkemizden terörü kazıyıp atıyoruz
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla geçti
Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha başarıyla geçti
CHP'den, 'Özgür Özel, NOW Haber'e habersiz katılmadı' iddialarına ilişkin açıklama: Hukuki başvurular yapılacaktır
CHP'den, 'Özgür Özel, NOW Haber'e habersiz katılmadı' iddialarına ilişkin açıklama