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Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilindeki kazalarda 72 ölü, 12 bin 274 yaralı

Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında 72 kişinin kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilindeki kazalarda 72 ölü, 12 bin 274 yaralı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca trafik kontrollerinde 3 milyon 687 bin 894 aracın denetlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında 72 kişinin vefat ettiğini, 12 bin 274 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca, trafik ihlallerine yönelik toplam 519 bin 242 işlem yapıldığını belirtti.

 

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