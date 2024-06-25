Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilindeki kazalarda 72 ölü, 12 bin 274 yaralı
Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında 72 kişinin kaybettiğini, 12 bin 274 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca trafik kontrollerinde 3 milyon 687 bin 894 aracın denetlendiğini açıkladı.
Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili süresince meydana gelen 7 bin 216 trafik kazasında 72 kişinin vefat ettiğini, 12 bin 274 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca, trafik ihlallerine yönelik toplam 519 bin 242 işlem yapıldığını belirtti.