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Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 3 ton 515 kg metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-44 operasyonu kapsamında 3 ton 515 kilogram metanfetaminin ele geçirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da 3 ton 515 kg metamfetamin ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 uyuşturucu imalatçısının yakalandığını söylerken, "188 kg ara kimyasal madde, 3adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 1 adet dedektör ile Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi." dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen “NARKOÇELİK-44” operasyonunda: 3 ton 515 kg metamfetamin ele geçirildi!

Operasyonlarda 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı!

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonlarımız artarak devam edecek!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 araca yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-44” operasyonunda;

2 ton 203 kg metamfetamin (Talk pudrasına emdirilmiş, 1ton 79 kg sıvı metamfetamin, 233,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi.

Ayrıca operasyon sonucu:

188 kg ara kimyasal madde,

3adet ruhsatsız tabanca,

3 adet hassas terazi,

1 adet dedektör ile

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle.

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