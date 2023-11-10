Bakan Yerlikaya açıkladı: Ruhsatsız silaha yeni düzenleme yolda

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı.

Ruhsatsız silahla ilgili düzenleme yolda

Ülke genelinde 1 Ocak-31 Ekim'de 51 bin 914 ruhsatsız silah ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Ruhsatsız silahla ilgili cezayı artık gözden geçirmemiz lazım. Bununla ilgili hazırlığımız var. Mutlaka ama mutlaka huzurlarınıza, yakın zaman içinde önerimizle beraber geleceğiz" dedi.

Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili Anayasa'nın ilgili maddesinin açık olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Yılbaşından, 30 Eylül 2023 tarihleri arasındaki rakamı arz etmek istiyorum: Ülke genelinde 15 milyon 652 bin 961 kişinin katılımıyla düzenlenen 36 bin 670 eylem ve etkinliklerin sadece yüzde 0,3'üne müdahale edilmiştir. Eylem ve etkinliklerin yüzde 99'dan fazlasının demokratik ve hür bir ortamda gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.

"Bu bir Anayasal özgürlük"

"Cumartesi annelerinin protesto haklarının engellendiğine" yönelik iddia üzerine Bakan Yerlikaya, Cumartesi annelerinin eylemlerini sürdürebilecekleri alternatif yer konusunda geçen hafta istişarelerde bulunulduğunu anımsattı.

Yerlikaya, "Bu bir Anayasal özgürlük. Cumartesi anneleriyle ilgili biz iyi niyetliyiz. Onlar da zaten mağdur. Sayın Cumhurbaşkanımız da kabullerinde aynı şeyi söylemişti. Biz onun da cümlesinden, onun da o zamanki sözünden hareketle bu olayı, bu meseleyi suhuletle, en güzel şekilde çözeceğimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.