  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya açıkladı: Şırnak'ta 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi
Takip Et

Bakan Yerlikaya açıkladı: Şırnak'ta 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta düzenlenen “Narkokapan-11” operasyonu ile 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya açıkladı: Şırnak'ta 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şırnak’ta “Narkokapan-11” operasyonu düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu takip edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla 375 litre sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklarken suçüstü yakalandı.

Ayrıca Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 4 ton 45 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Motorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 31 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, tablo değişti: İşte 31 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İBB Başkanı İmamoğlu, bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecekİBB Başkanı İmamoğlu, bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecekGündem
Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden sis, buzlanma ve çığ uyarısıYurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden sis, buzlanma ve çığ uyarısıGündem
İhraç edilen Antep fıstıklarında kanserojen madde çıktı: Yunanistan geri gönderdiİhraç edilen Antep fıstıklarında kanserojen madde çıktı: Yunanistan geri gönderdiGündem

 

Gündem
Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 2 soruşturma için ifade verecek
Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 2 soruşturma için ifade verecek
İBB Başkanı İmamoğlu’nun ifade vereceği savcı değişti
İBB Başkanı İmamoğlu’nun ifade vereceği savcı değişti
Binlerce işletmeye zorunluluk getirildi: Esnafa iş güvenliği cezası mı verilecek?
Binlerce işletmeye zorunluluk getirildi: Esnafa iş güvenliği cezası mı verilecek?
Mardinli İhracatçılar, Irak’taki durgunluğu Afrika ülkeleri ile aşacak
Mardinli İhracatçılar, Irak’taki durgunluğu Afrika ülkeleri ile aşacak
Eyüpsultan'da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Eyüpsultan'da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
İhraç edilen Antep fıstıklarında kanserojen madde çıktı: Yunanistan geri gönderdi
İhraç edilen Antep fıstıklarında kanserojen madde çıktı: Yunanistan geri gönderdi