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Bakan Yerlikaya açıkladı: Tefecilere yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Hücre-11" operasyonunda 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya açıkladı: Tefecilere yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Hücre-11" operasyonunda 23 şüphelinin yakalandığını belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütleri gibi tefecilere de göz açtırmayacağız. Ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla yürüttüğümüz operasyonlarımız devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, bu çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak, haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri, yüksek faiz karşılığı vermiş oldukları paraları tahsil etmek için baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri, zanlıların mağdurlardan aldığı borç parayı faiziyle ödenmesine rağmen teminat olarak verdikleri çekleri iade etmedikleri, bu kişilerden yeni çekler aldıkları ve ilk belirlemelere göre mağdurlardan yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok sayıda çek, senet ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı çok sayıda ajanda ve not defteri ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonu koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

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