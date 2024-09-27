Bakan Yerlikaya açıkladı: Teröristlere ait 71 mağara imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 234 tim, 3 bin 172 jandarma personeli ve J-SİHA ile J-ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı il jandarma komutanlıklarınca "Gürz-17" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

"Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanan Yerlikaya, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik operasyonlarda 71 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Operasyonlarda 1303 uçaksavar mühimmatı, 360 el bombası, 257 kilogram eylem için hazırlanmış patlayıcı madde, 141 mayın, 80 RPG-7 mühimmatı, 32 EYP, 16 top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 RPG-7 Roketatar silahı, 112 roket sevk motoru, PKM makineli tüfek, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği ve 365 fünye ele geçirildi.

Ayrıca Şırnak-Merkez, Güçlükonak, Beytüşşebap, Uludere, Eruh, Pervari, Ömerli, Kızıltepe, Çatak, Hakkari-Merkez, Yüksekova, Şemdinli, Dörtyol, Belen, Lice, Ovacık, Hozat, Nazımiye, Karlıova ve Doğubayazıt kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 22 EYP ateşleme düzeneği, 3 güneş paneli, 4 fotokapan aküsü, 540 metre EYP yapımında kullanılmak üzere fitil, 780 metre elektrik kablosu, 110 kilogram amonyum nitrat, 282 tüp, 4 el dürbünü, silah üstü dürbünü ve termal silah dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi."