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Bakan Yerlikaya açıkladı: Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6-13 Şubat tarihleri arasında 2 milyon 948 bin 764 aracın denetlendiğini ve 462 bin 352 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, makas atanlara yönelik idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya açıkladı: Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 6-13 Şubat tarihleri arasında 2 milyon 948 bin 764 araç denetlendi.

Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 42 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 119 bin 400, periyodik muayenesi yaptırılmamış 21 bin 955, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 462 bin 352 araca/sürücüye işlem yapıldı.

"Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor"

Bakan Yerlikaya 1 Ocak - 14 Şubat tarihleri arasında "Makas atma" olarak bilinen art arda birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirme ihlali ile ilgili toplam 12 bin 919 adet sürücüye/araca işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya ayrıca yeni yaptırımları için çalışmaların devam ettiğini belirttiği paylaşımında, "İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Unutmayın! Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar" ifadelerine yer verdi.

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