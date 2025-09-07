  1. Ekonomim
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2016’dan bu yana gönüllü olarak ülkelerine dönen Suriyeli sayısının 1 milyon 213 bin 620’ye ulaştığını açıkladı.

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.

Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz."

