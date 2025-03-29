Bakan Yerlikaya: Bayram tatillerinde son iki yılda 744 canımızı yitirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik kurallarına uyulması için çağrıda bulundu.

Son iki yıldaki Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde maalesef 744 canımızı yitirdik.



En çok can kaybına neden olan ihlallerin başında:



🟥 Hız ihlali, maalesef 375 vefat

🟥 Şerit ihlali, maalesef 177 vefat

🟥 Geçiş öncesi ihlali maalesef 63 vefat

🟥 Arkadan çarpma maalesef 55… pic.twitter.com/Ts0Ba2hQmM — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2025

Yerlikaya sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Son iki yıldaki Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde maalesef 744 canımızı yitirdik.

En çok can kaybına neden olan ihlallerin başında:

Hız ihlali, maalesef 375 vefat,

Şerit ihlali, maalesef 177 vefat,

Geçiş öncesi ihlali maalesef 63 vefat,

Arkadan çarpma maalesef 55 vefat, dönüş kurallarının ihlali maalesef 22 vefat, kırmızı ışık ihlali maalesef 19 vefat ve diğer ihlallerden maalesef 94 vefattan oluşuyor. Kimi kazalar birden fazla nedenin ihlali nedeniyle meydana geliyor.

Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil."