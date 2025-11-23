  1. Ekonomim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop'ta berber dükkanına silahlı saldırı düzenleyen iki şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Berber dükkanında silahlı saldırı düzenleyenler yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dün Sinop'un Ayancık ilçesindeki bir berber dükkanına motosikletli iki zanlı tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren L.K. ve P.Ç. isimli şüphelilerin Bartın'da yakalandığını belirten Yerlikaya, "Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar️. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

