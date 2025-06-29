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Bakan Yerlikaya: Bingöl'de ölü bulunan bebeğin failleri 20 yıl sonra yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de çanta içerisinde ölü bulunan bebeğin faillerinin 20 yıl sonra yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya: Bingöl'de ölü bulunan bebeğin failleri 20 yıl sonra yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, 16 Kasım 2005'te Bingöl'de çanta içerisinde ölü bulunan bebeğin faillerini yakaladığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsim dahi konulmadan bir bebeği ölüme terk eden vicdansızlar, JASAT'tan kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile gece gündüz mücadelemize devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Elazığ-Bingöl kara yolu yakınında 16 Kasım 2005'te spor çanta içerisinde beze sarılmış kız bebek cansız bedeninin bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, ancak mevcut delillerden olayın faillerine ulaşılamadığını belirtti.

Yerlikaya, geçen yıl JASAT tarafından özel bir ekip oluşturarak dosyanın yeniden incelemeye alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"4 şüpheli tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alındı. Şüpheliler, ikamet ettikleri Bursa ilinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonda yakalanarak Bingöl'e getirildi. Yapılan titiz çalışmalarla D.A. isimli şahsın evlilik dışı ilişki sonucu doğurduğu bebeğini diğer şüphelilerle birlikte çanta içerisinde ölüme terk ettiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.A. isimli şahıs tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. JASAT bu yıl incelemeye aldığı faili meçhul cinayetlerin yüzde 100'ünü aydınlattı."

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