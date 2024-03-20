Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-12' operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 kentte düzenlenen "Bozdoğan-12 operasyonlarında 132 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ardahan, Kırklareli, Batman, Şırnak, İzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Adana, Muş, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen 'Bozdoğan-12' operasyonlarında şüphelilerin, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri, örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, kırsal alanda görüntülerinin tespit edildiği, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, Nevruz Etkinliklerinde güvenlik güçlerine, kamu araç ve binalarına saldırı eylemleri planladıkları, Nevruz mitingi sonrası dağılımlar esnasında terör örgütü lehine slogan attıkları ve 21 Mart tarihinde ve öncesinde eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu."