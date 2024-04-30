Bakan Yerlikaya: 'Bozdoğan-33' operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen Bozdoğan-33 operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Yerlikaya, "11 ilde sosyal medya üzerinden Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen “Bozdoğan-33” operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı." dedi.

Yerlikaya, "Ayrıca Antalya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya hesapları üzerinden Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı." açıklaması yaptı.

Yerlikaya’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Bilecik, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen operasyonlarda; İSTANBUL: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bölücü Terör Örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulunan, Terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve 1 Mayısı provoke etme hazırlığı içinde olan 9 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır merkezli Batman, İstanbul, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen operasyonlarda; Nevruz etkinliklerinde bölücü terör örgütünün propagandasını yapan ve sosyal medya üzerinden 1 Mayıs'a yönelik gösteri çağrısında bulunduğu tespit edilen 28 şüpheli yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; ateş yakarak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatarak kanunsuz gösterilere katıldığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Nevruz etkinliklerinde bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Bilecik: Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Geçmiş tarihlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 5 adet ruhsatsız tabancı, 3 adet av tüfeği, AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dökümana el konuldu.''