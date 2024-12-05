Bakan Yerlikaya: Bu yıl KADES'e 1 milyon 420 bin 66 ihbar geldi

Bakan Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Karşı Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nun üyelerini bakanlıkta ağırladı.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yara olduğunu söyleyen Yerlikaya, Kadına yönelik şiddetin her türlü biçimi, toplumun ahlaki ve manevi değerlerine, insanlık onuruna, insan haklarına, ailenin can damarına ve insanlığın ortak değerlerine yönelik bir saldırıdır. Her bir kadının şiddetten uzak, şiddet korkusu olmadan güven içinde, huzur içinde yaşaması asla taviz vermediğimiz ve vermeyeceğimiz bir konudur." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla göz yummadıklarını belirterek, "Bunu affetmeyiz. Bunu kabullenemeyiz. Kadına yönelik şiddeti önlemede KADES'e, yani “Kadın Acil Destek Uygulaması”na büyük önem veriyoruz. KADES, tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Bu yıl KADES’e gelen ihbar sayısının 1 milyon 420 bin 66"

KADES uygulamasını bugüne kadar 7 milyon 648 bin 264 kişinin indirdiğine dikkat çeken Yerlikaya, bu yıl KADES’e gelen ihbar sayısının 1 milyon 420 bin 66 olduğunu bildirdi.

"Bu ihbarların her biri en öncelikli ihbar kabul edildi ve hemen gereğini yaptık." diyen Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Kadına şiddetle ilgili KADES’e ya da 112’ye gelen çağrı ‘’en öncelikli çağrı’’ sınıfındadır. Eğer bir kadın, şiddete maruz kalacağını anladığı anda, bu çağrıyı yaptığında, o kadının bulunduğunu konuma en yakın ekip kimse; şube, birim gözetmeksizin, -ki o ekip trafik olabilir, asayiş olabilir, özel harekat olabilir- o arkadaşlarımız derhal o konuma gidiyor. Kadınlara kalkan elleri indirmeye kararlıyız. Bu konu bizim amasız, fakatsız en hassas olduğumuz konuların başında geliyor."