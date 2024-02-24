Bakan Yerlikaya Bursa'daki Kafes-46 operasyonunu duyurdu: İki elebaşı yakalandı, örgütler çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bursa'da eşzamanlı düzenlenen ve suç örgütü elebaşlarının da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.



Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

* Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında; elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü, elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in(yurtdışı firar) yaptığı 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüpheli yakalandı.

Suç isnatları neler?

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız süreceği mesajını veren Bakan Yerlikaya, örgütlere yönelik suç isnatlarını ise şöyle açıkladı:

* Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Organize Suç Örgütleri'nin; resmi yollardan işletmelere ortak oldukları, ilerleyen süreçte işletmenin diğer ortaklarını tehdit ederek işletmeden el çektirdikleri, sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan şahıslar hakkında karar verdikleri ve bunun karşılığında para talep ettikleri, şahıslar arasındaki alacak verecek meselesine taraf olarak, şiddet ve cebir yolu ile alacakları temin ettikleri, silah ile kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve şahıslardan tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

* Operasyonlar sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tüfek ve 1 adet suikast kalem tabanca ile çok sayıda çelik yeleğe el konuldu.