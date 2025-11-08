Bakan Yerlikaya canlı yayında açıkladı: Trafikte bu kuralları ihlal edenlerin ehliyeti iptal edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te katıldığı bir programda trafik cezalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, saldırı amacıyla araçtan inme veya yol kapatma durumlarında 180 bin lira para cezası verileceği gibi, 60 gün boyunca ehliyete el konulacağını ve 60 gün trafikten men edileceğini söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

38 milyon sürücü var. 33 milyon motorlu araç var. 23 yıldan beri ulaşım yatırımlarını göz önümüze getirelim. Muhteşem yollar yapıldı. Daha iyiye gideceğiz. Bu yolların kurallı var ama bu yolların kralları olmaz. Bizim amacımız var yollarda trafik güvenliğini sağlamak için. Trafikte kazaları önlemek istiyoruz. Trafik kültürü oluşturmak istiyoruz. Caydırıcılık nedir? Trafik kuralları caydırıcı olursa bir kültür mekanizması oluşur. Trafikte kurala saygıyı içselleştirmeliyiz. Trafik kültürünü bir huzur ortamı haline getirmek istiyoruz. Trafik kuralının amacı güvenliği sağlamak. Trafikte caydırıcı olmak istiyoruz.

Çakarlı araç kullananlara 3 tür ceza

Çakarlı araç kullanma cezası 189 bin TL şu anda. Şimdi düzenlemeyle birlikte cezaları “1’den 3’e” çıkardık. Yani sadece para cezası değil, aynı zamanda ehliyete el koyma ve aracı trafikten men etme yaptırımlarını da devreye aldık. Yani, çakarlı araç kullanma cezası bugün itibarıyla 189 bin liradır. İkinci kez aynı suçu işleyenler içinse ceza daha da ağır: 276 bin lira para cezası, 2 ay süreyle araç ve ehliyet trafikten men ediliyor.

Bu mesele neredeyse tamamen bitti diyebiliriz

Bu uygulamayı devreye aldıktan sonra çok net bir sonuç gördük, yüzde 87 oranında düşüş sağladık. Yani bu mesele neredeyse tamamen bitti diyebiliriz. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum: Ekranları başında “276 bin lira ceza olur mu?” diyen vatandaşlarımız olabilir. Arkadaşlar, evet oldu ve caydırıcı oldu.

Yaka kameraları 'Benim kim olduğumu biliyor musun?' sözünü yüzde 90 düşürdü

'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' sözü... Yaka kamerası takıyoruz polislere. Yaka kamerasının olduğu yerlerde polislere yönelik 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' sözü yüzde 90 düştü. Polisleri şikayet de yüzde 90 düştü. Trafik polislerinin sayısını artırdık. Camı indirdiği anda kayıt başlıyor; bu görüntüler 30 gün süreyle saklanıyor. Yılbaşına kadar İstanbul’daki tüm ilgili birimlere, 143 polis merkezine ve 29 jandarma karakoluna bu sistemleri takacağız.

Alkollü araç kullanmaya büyük ceza

Alkol ve uyuşturucu kullanarak araç başına geçenlere yüksek cezalar veriliyor. Bu noktada bir çalışma var.

Makas atmayı bitirmekte kararlıyız

“Makas atma” ve benzeri tehlikeli şeritten geçme davranışlarını da toplu bir paket hâlinde ele aldık. Artık makas atmaya dair yaptırımlar; para cezası, araç ve ehliyete el koyma süreleriyle birlikte uygulanıyor. Örneğin 60 gün ehliyet alıkoyma, 60 gün araç meni ve yüksek tutarlı para cezası. Bu paket caydırıcılığı sağladığında, ilk 10 ay içinde makas atma vakalarında yüzde 75–80 oranında azalma bekliyoruz. Makas atmayı da bitirmekte kararlıyız. 60 gün ehliyet, 60 gün araç, 90 bin lira para cezası... Biri makas attı, araç alındığı zaman araç 2 ay yedieminde duracak.

Ayrıca trafikte akrobatik hareket, makas atma, yarışma tarzı eylemler konusunda da caydırıcı düzenlemeler getiriyoruz. Bu tür fiillere yönelik paket yaptırımlarımız olacak: para cezası, araç ve ehliyete el koyma süreleri, tekrarında daha ağır yaptırımlar, gerektiğinde ömür boyu men dâhil.

Kuralsız düğün konvoyuna 180 bin TL ceza

Düğün ve asker uğurlamasında kural sapması yapılıyor. 180 bin TL ceza, 120 gün araç alınıyor.

Akrobatik hareket yapanların 60 gün ehliyetleri ve arabaları alınacak. 5 yıl içinde tekrar yaparsa ehliyeti iptal oluyor. Ehliyeti alırken tüm kurallara uyarak alıyor. Sonra içinden başka bir ruh çıkıyor.

Ruhsatsız silahlarla ilgili 30 Kasım 2024'te yeni bir düzenleme yapıldı. Caydırıcılık ve tutuklamalar arttı. Yeni yargı paketinde de daha da ileri taşınacak. 30 Kasım öncesiyle kıyaslandığında çok azaldığını görüyoruz.

Alkollü araç kullanın 5 yıl ehliyetine el konulacak

Yeni kanun teklifimizde alkollü araç kullanın 5 yıl ehliyetine el konulacak, 150 bin lira ceza verilecek.

Ambulansa yol vermeyene üçlü ceza

Ambulansa yol vermiyor. Üçlü bir ceza sistemimiz var. 30 gün ehliyeti alma, 30 gün aracı alma, 49 bin lira ceza.

Dur ihtarına uymamak kesinlikle bitecek

Dur ihtarlarına uymuyorlar. Son 6 yılda 29 can kaybı var. 9 şehit, 16 gazi var. Gelip polise çarpıyor. Dur ihtarına uymamak kesinlikle bitecek.