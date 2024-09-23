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Bakan Yerlikaya, Yunan bakanla ile görüştü: Kabul edilemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides'e ileterek, bu tür ihlallerin kabul edilemez olduğunu ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar verdiğini vurguladı.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Yerlikaya, Yunan bakanla ile görüştü: Kabul edilemez
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Kabul edilemez"

Görüşmede, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı dile getiren Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides de iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönünün bulunmadığını ifade ederek, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağının altını çizdi.

Bakan Stylianides, konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini kaydetti.

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