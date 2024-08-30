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Bakan Yerlikaya: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

AA
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Bakan Yerlikaya: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahıs gözaltında
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, aziz milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı” ifadelerine yer verdi.

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