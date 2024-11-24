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Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 haftada 3 milyona yakın araç denetlendi

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında 2 milyon 942 bin 329 aracı denetledi. Toplam 462 bin 324 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 haftada 3 milyona yakın araç denetlendi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Denetimler arttıkça kaza sayıları azalıyor" diyerek denetimlere ilişkin açıklama yaptı.

”Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırmamakla” ilgili olarak 2024 yılında toplam 368 bin 780 işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için trafik ekip sayılarımızı ve denetimleri arttırıyoruz" ifadelerini kulandı.

462 bin 324 araca ve sürücüye işlem yapıldı

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında 2 milyon 942 bin 329 aracı denetledi. 

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 231 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 115 bin 949, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 786, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 869, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 485 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; Toplam 462 bin 324 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

Balan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.

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