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Bakan Yerlikaya duyurdu: 11 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-25” operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 11 ilde FETÖ operasyonunda 20 kişi yakalandı
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Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak 11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “Kıskaç-25” operasyonları düzenlendi.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre;

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van’da FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-25” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 20 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “Askeri mahrem yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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