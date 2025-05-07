Bakan Yerlikaya duyurdu: 112 bin 814 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği "Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenliği Çalıştayı"nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

Dijital platformlarda yapılan ihbarları titizlikle değerlendiriyor, özellikle kamu düzenini bozmaya veya halkımızı galeyana getirmeye yönelik içeriklere karşı hızla işlem yapıyoruz.

Dijital dünyada maruz kaldığınız her içeriği doğru kabul etmeyin. Sorgulayın, kaynağını araştırın. Dijital okuryazarlık, çağımızın en önemli vatandaşlık sorumluluklarından biridir.

112 bin 814 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı

Güvenlik, tarihsel süreçte büyük bir dönüşüm yaşadı. Örneği Orta Çağ'da kaleler, surlar güvenliğin simgesiydi. Zamanla küreselleşmenin hızla yayılması, dünyayı çok sayıda suç türleriyle karşı karşıya bırakmıştır. Siber alanda ülkemizin yüksek menfaatlerini koruyoruz. Cumhurbaşkanımızın "Siber güvenlikte ülkemizi marka haline getireceğiz" sözleri bizim için önemlidir. 21 bin 214 url hesabı engellendi, 112 bin 814 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı. Kamu kurumlarının işleyişinde enformasyon güvenliği kritik bir rol oynamaktadır.

"Algı operasyonlarına karşı toplumun direncini artırıyoruz"

Enformasyon güvenliğinin tesisi, doğru bilginin korunması ve yanlış bilginin yayılmasının önlenmesidir. Enformasyon güvenliği sadece teknik bir mesele değil toplumsal güvenliği ilgilendiren stratejik bir alandır. Yanlış bilgi ile yönlendirilen bir toplum, doğru karar alma yeteneğini kaybeder. İçişleri Bakanlığı olarak biz dezenformasyonla mücadeleyi siber güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Sadece dijital suçları takip etmek değil, aynı zamanda algı operasyonlarına karşı toplumun direncini artırmak olarak tanımlıyoruz. Bilgi çağımızın en güçlü silahıdır.