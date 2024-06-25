  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: 1456 düzensiz göçmen yakalandı
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu: 1456 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kalkan-24" denetimlerinde 1456 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1456 düzensiz göçmen yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin Kurban Bayramı tatili boyunca da kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; polis, jandarma ve sahil güvenlik tarafından Mobil Göç Noktası araçlarıyla gerçekleştirilen denetimlerde 1456 düzensiz göçmenin yakalandığını anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"İnsan kaçakçılığı yaparak ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere ve düzensiz göçmenlere asla fırsat vermeyeceğiz. 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 Mobil Göç Noktası Aracımız ile 60 ilde Kurban Bayramı tatili boyunca gerçekleştirilen denetimlerde; 35 bin 159 kimlik kontrolü yapıldı. 1456 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı."

Benzin, motorin ve LPG’ye zam geldi! İşte güncel fiyatlarBenzin, motorin ve LPG’ye zam geldi! İşte güncel fiyatlarEkonomi

 

Bedelli askerlik, engelli aylığı, evde bakım yardımı: İşte güncellenecek ödemelerBedelli askerlik, engelli aylığı, evde bakım yardımı: İşte güncellenecek ödemelerEkonomi

 

Meteorolojiden rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredecekMeteorolojiden rüzgar uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredecekGündem

 