  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 yıldır aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 yıldır aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı

2009'da Şanlıurfa'da polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğu, 1 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşın yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R., Şanlıurfa'da saklandığı evde yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 yıldır aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
Takip Et

Bakan Yerlikaya, 2009 yılında Şanlıurfa'da polis memuru Nihat Karakoca'nın şehit olduğu, bir vatandaşın hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı olayın faili olduğu belirtilen C.R., 16 yıl süren aramanın ardından Şanlıurfa'da saklandığı evde kıskıvrak yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya paylaşımında detaylara yer verdi:

Şanlıurfa’da Kahraman Polisimiz Nihat Karakoca'nın şehit edilmesi olayı ile ilgili olarak 16 yıldır aranan C.R.’yi Geçen hafta düzenlediğimiz operasyonla saklandığı evde yakaladık. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimizce titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu; 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca’nın şehit olduğu, 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşımızın ise yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. isimli şahıs, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Kahraman Jandarmamız tarafından saklandığı evde yakalandı. Şanlıurfa Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum. Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım. Jandarma Dedektiflerimiz, geçmişin karanlık köşelerindeki suç dosyalarını aydınlatmak için gece gündüz demeden kararlılıkla çalışıyor."

Diyarbakır'da tekstil sektörü alarm veriyor! 8 firma kepenk indirdiDiyarbakır'da tekstil sektörü alarm veriyor! 8 firma kepenk indirdiSektör Haberleri

 

Sidney'de yeni açılan camiye saldırı tehdidi: Polis alarmda!Sidney'de yeni açılan camiye saldırı tehdidi: Polis alarmda!Dünya

 

 

Gündem
İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve eşyaları bulundu
İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve eşyaları bulundu
Nimet Tanrıkulu ilk duruşmada tahliye edildi
Nimet Tanrıkulu ilk duruşmada tahliye edildi
Survivor Hikmet Tuğsuz'a cezaevi yolu: İki ayrı suça daha karıştığı iddiası
Survivor Hikmet Tuğsuz'a cezaevi yolu: İki ayrı suça daha karıştığı iddiası
SON DAKİKA... Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi gözaltında
Borsada manipülasyon soruşturması
Bursa için korkutan uyarı: 28 bin bina yıkılabilir
Bursa için korkutan uyarı: 28 bin bina yıkılabilir
Eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katıldı
Eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP'ye katıldı