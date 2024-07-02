Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından son 1 haftadır süren 'Kalkan-25 Operasyonları'nda 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle;

Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadelemizi 7/24 Kararlılıkla Sürdürüyoruz. Hiçbir düzensizliğe müsade etmedik, etmeyeceğiz. Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz.

Milli menfaatlerimiz doğrultusunda; Kamu düzeni ve güvenliğimizden asla taviz vermeden, İnsan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerimize uygun olarak göç ile aralıksız mücadele ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.

"Son 1 haftadır süren 'KALKAN-25' operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam;100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ayrıca 2 bin 563 düzensiz göçmen yakalandı."