  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: 2024'te aranan 197 bin şüpheli yakalandı
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu: 2024'te aranan 197 bin şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli bizden kaçamadı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu: 2024'te aranan 197 bin şüpheli yakalandı
Takip Et

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüphelinin yakalandığını belirterek, "2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) mahkemelerimizce yakalama kararı verilen ve aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda; 0-5 yıldır aranmakta olan 195 bin 790 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan bin 249 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 901 şahıs olmak üzere toplam 197 bin 940 kişi yakalandı" bilgisini verdi.

"Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok" diyen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Geçen hafta da; Karabük’te 10 yıldır aranan ve hakkında toplam 59 ayrı aranma kaydından 48 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı. Karabük İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından 10 yıldır aranan A.E. isimli şahıs yakalandı."

Bakan Yerlikaya, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin tebrik ederek, "Hapis kararıyla arananlar için her il ve ilçede özel ekipler kurduk. Bu şahısları her yerde arıyorlar. Durumundan şüphelendiğiniz kişileri 112’ye bildirin. Biz gereğini yapalım" uyarısını yaptı.

Ramazan ayı öncesi zam yağmuru: Pide, hurma ve iftar menüleri ne kadar oldu? İşte fiyatlar...Ramazan ayı öncesi zam yağmuru: Pide, hurma ve iftar menüleri ne kadar oldu? İşte fiyatlar...Ekonomi
Özel okul şikayetleri arttı, bakanlık harekete geçti: Şartlar yeniden belirlendiÖzel okul şikayetleri arttı, bakanlık harekete geçti: Şartlar yeniden belirlendiGündem
Akaryakıtta indirim beklentisi: İşte 13 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 13 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İstanbul'da kar yağışı sona erdi: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?İstanbul'da kar yağışı sona erdi: Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem

 

Gündem
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a kadına ‘hakaret' suçundan para cezası
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a kadına ‘hakaret' suçundan para cezası
Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi
Alarko Holding Başkanı İzzet Garih'e ölüm tehdidi
Özel okul şikayetleri arttı, bakanlık harekete geçti: Şartlar yeniden belirlendi
Özel okul şikayetleri arttı, bakanlık harekete geçti: Şartlar yeniden belirlendi
Kulis: CHP'de İmamoğlu'nun adaylığı kesin gibi, kampanya ön seçimle başlıyor
Adaylığı kesin gibi, kampanya ön seçimle başlıyor
Kartalkaya'daki yangın faciası için TBMM'de kurulan komisyonun üyeleri belli oldu
Kartalkaya'daki yangın faciası için TBMM'de kurulan komisyonun üyeleri belli oldu
İmamoğlu: Mansur Yavaş'ın farklı bir bakışı var
İmamoğlu: Mansur Yavaş'ın farklı bir bakışı var